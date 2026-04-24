Terminal de Buses de Cochabamba reduce salidas al interior del país por escasez de diésel

Desde la Terminal de Buses de Cochabamba se reportó una disminución de viajes al interior del país debido a la escasez de diésel, lo que también ha provocado el incremento en el costo de los pasajes.

Trabajadores de distintas empresas informaron que varias salidas fueron suspendidas porque los buses no cuentan con combustible. “No tenemos salidas por ahora por el tema del diésel, nuestros buses no pueden salir. Están haciendo fila en las estaciones de servicio, entonces no tenemos vehículos para operar”, señaló un empleado.

Actualmente, algunas empresas solo ofrecen pasajes hacia La Paz, con precios que oscilan entre 90 y 100 bolivianos. Otros operadores indicaron que también se mantienen rutas limitadas hacia Santa Cruz de la Sierra, aunque con menor frecuencia.

“Tenemos menos salidas, la mayoría de nuestros buses están en los surtidores”, explicó una trabajadora, quien añadió que la venta de pasajes es restringida debido a la falta de combustible.

Esta situación se da en un contexto en el que las filas para cargar diésel continúan en aumento en distintos surtidores de Cochabamba, donde conductores llegan a esperar hasta dos días para abastecerse.

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