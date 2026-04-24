Recuperan 45 motos robadas y desarticulan red delictiva en Cochabamba

La Dirección de Prevención de Robo de Vehículos (Diprove) recuperó 45 motocicletas con reporte de robo durante un operativo realizado en un domicilio del municipio de Sipe Sipe. En el lugar, la Policía aprehendió a tres personas: dos mujeres y un varón, presuntamente vinculados a una organización delictiva.

El subcomandante departamental de la Policía de Cochabamba, Marcelo Acuña, informó que el operativo permitió no solo recuperar los motorizados de distintos modelos, sino también desmantelar una estructura dedicada al robo y comercialización ilegal.

Según el reporte, los implicados sustraían motocicletas, las cargaban en un vehículo y las trasladaban a zonas periurbanas, urbanas e incluso a otros departamentos para su venta. Además, modificaban características como el color y otras partes para dificultar su identificación.

En el inmueble también se hallaron autopartes nuevas, presuntamente utilizadas para incrementar el valor de los motorizados y hacerlos irreconocibles. Durante el operativo se secuestró también una camioneta que era utilizada para el traslado de las motocicletas

Feria para buscar a los dueños

Por su parte, el comandante departamental de la Policía, Alejandro Basto, anunció que en coordinación con el Ministerio Público se organizará una feria para que la población pueda identificar y recuperar motocicletas, celulares y otros objetos incautados en distintos operativos.

Las autoridades recomendaron a la población, especialmente en zonas periurbanas, evitar la compra de motocicletas de dudosa procedencia para no fomentar este tipo de delitos.

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