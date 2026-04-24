Final de película para un motoladrón: Víctima lo derriba tras un fallo mecánico y la policía lo captura en Cochabamba

En un operativo rápido ejecutado por los efectivos de la Patrulla de Auxilio y Cooperación Ciudadana (PAC), un presunto "motoladrón" fue capturado la tarde de este jueves en plena zona norte, tras un fallido intento de robo que terminó con el delincuente en el suelo y bajo custodia policial.

El robo frustrado

El incidente ocurrió cuando un peatón caminaba por las inmediaciones de las avenidas América y Santa Cruz. Según el testimonio de la víctima, el sujeto apareció de la nada a bordo de una motocicleta y le arrebató el teléfono celular mientras este revisaba la hora. Sin embargo, la suerte no estuvo del lado del delincuente: en plena huida, la cadena de su motocicleta se salió y el vehículo se trancó.

"Estaba con mi celular, veo la hora y de la nada aparece y me lo quita. Estaba en una moto, su cadena se salió, se trancó... le empujé, le hice caer y en el piso le agarré de la espalda y el cuello", relató la víctima, quien logró neutralizar al asaltante hasta la llegada de los uniformados.

Intervención del PAC

El director del PAC, Christian Villarpando, informó que la captura fue posible gracias a que se han redoblado los patrullajes preventivos en zonas estratégicas de la ciudad.

"Nuestros patrulleros logran intervenir segundos después del hecho. El ciudadano evitó el robo y derribó al delincuente. Inmediatamente, el personal del PAC procedió a la aprehensión", explicó Villarpando.

De acuerdo con las denuncias recolectadas en el sector, este individuo ya habría sido visto merodeando la zona en varias ocasiones, cometiendo delitos bajo la misma modalidad. Tras su captura, el sujeto fue remitido a las oficinas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), junto con la motocicleta utilizada para el asalto. Las autoridades instan a la población a formalizar sus denuncias si reconocen al aprehendido o a la motocicleta, para asegurar que el sospechoso permanezca tras las rejas.

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