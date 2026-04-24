Vehículo choca contra una pasarela en Cochabamba y deja dos personas heridas

Un hecho de tránsito se registró la madrugada de este viernes en la intersección de las avenidas Rubén Darío y Heroínas, en Cochabamba, donde un vehículo colisionó contra una pasarela, dejando dos personas heridas.

Según el reporte preliminar, el conductor y su acompañante resultaron lesionados tras el impacto. Equipos de emergencia acudieron al lugar y realizaron labores de rescate, ya que la mujer se encontraba inconsciente al interior del motorizado. Tras varios minutos, ambos fueron evacuados a un centro de salud debido a la gravedad de sus heridas.

El vehículo presentó daños de consideración, mientras que en el lugar quedaron restos de vidrios y se registraron afectaciones en la acera y parte de la estructura de la pasarela.

Vehículo choca contra pasarela en Cochabamba y deja dos heridos. Foto: Fernando Aguilar - Peeriodista - Red Uno

Testigos indicaron que el conductor presuntamente se encontraba en estado de ebriedad; sin embargo, este dato será verificado mediante peritajes y el informe oficial correspondiente.

Efectivos de la Dirección de Tránsito iniciaron las investigaciones para establecer las causas del accidente.

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