Vehículo choca contra una pasarela en Cochabamba y deja dos personas heridas

El accidente ocurrió en la madrugada en la zona de las avenidas Rubén Darío y Heroínas. Una mujer fue rescatada inconsciente y se investiga si el conductor estaba bajo influencia de alcohol.
24/04/2026 7:33
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Un hecho de tránsito se registró la madrugada de este viernes en la intersección de las avenidas Rubén Darío y Heroínas, en Cochabamba, donde un vehículo colisionó contra una pasarela, dejando dos personas heridas.
Según el reporte preliminar, el conductor y su acompañante resultaron lesionados tras el impacto. Equipos de emergencia acudieron al lugar y realizaron labores de rescate, ya que la mujer se encontraba inconsciente al interior del motorizado. Tras varios minutos, ambos fueron evacuados a un centro de salud debido a la gravedad de sus heridas.
El vehículo presentó daños de consideración, mientras que en el lugar quedaron restos de vidrios y se registraron afectaciones en la acera y parte de la estructura de la pasarela.
Testigos indicaron que el conductor presuntamente se encontraba en estado de ebriedad; sin embargo, este dato será verificado mediante peritajes y el informe oficial correspondiente.
Efectivos de la Dirección de Tránsito iniciaron las investigaciones para establecer las causas del accidente.
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