Conductores denuncian robos mientras hacen fila por combustible

Conductores denuncian que la zona del Cordón Ecológico se ha vuelto un nido de asaltantes mientras esperan por el carburante.
23/04/2026 20:33
Escuchar esta nota
La situación de desabastecimiento de diésel en Santa Cruz ha escalado a un nivel considerable, exponiendo a los conductores a la creciente delincuencia en las zonas de abastecimiento. Un transportista afectado denunció la vulnerabilidad que enfrentan al pasar varias horas en el lugar: “Dormimos en los camiones, tenemos riesgo que nos roben porque al frente está el cordón ecológico y hay muchos malvivientes; hoy me han robado unos fierros a plena luz del día”.
La parálisis logística no solo afecta la economía local, sino que compromete seriamente los compromisos del transporte que realiza servicios a nivel nacional e internacional. Los afectados lamentan que la operatividad sea nula bajo estas condiciones, asegurando con frustración que “no se puede trabajar, estamos 24/7 en la fila” y que esto representa un perjuicio irreparable para el sector.
Exigencia de soluciones inmediatas
El sector gremial exige una intervención urgente de las autoridades para normalizar el flujo de diésel y garantizar la seguridad en las rutas y puntos de espera. “Queremos que den solución lo más rápido posible, estamos esperando como 6 u 8 horas”, sentenció uno de los conductores.
Mira la programación en Red Uno Play
18:55
20:45
22:00
00:00
01:00
03:00
18:55
20:45
22:00
00:00
01:00
03:00