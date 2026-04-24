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Policial

Conductores denuncian robos mientras hacen fila por combustible

Conductores denuncian que la zona del Cordón Ecológico se ha vuelto un nido de asaltantes mientras esperan por el carburante.

Ximena Rodriguez

23/04/2026 20:33

Foto: Red Uno.
Santa Cruz

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La situación de desabastecimiento de diésel en Santa Cruz ha escalado a un nivel considerable, exponiendo a los conductores a la creciente delincuencia en las zonas de abastecimiento. Un transportista afectado denunció la vulnerabilidad que enfrentan al pasar varias horas en el lugar: “Dormimos en los camiones, tenemos riesgo que nos roben porque al frente está el cordón ecológico y hay muchos malvivientes; hoy me han robado unos fierros a plena luz del día”.

La parálisis logística no solo afecta la economía local, sino que compromete seriamente los compromisos del transporte que realiza servicios a nivel nacional e internacional. Los afectados lamentan que la operatividad sea nula bajo estas condiciones, asegurando con frustración que “no se puede trabajar, estamos 24/7 en la fila” y que esto representa un perjuicio irreparable para el sector.

Exigencia de soluciones inmediatas

El sector gremial exige una intervención urgente de las autoridades para normalizar el flujo de diésel y garantizar la seguridad en las rutas y puntos de espera. “Queremos que den solución lo más rápido posible, estamos esperando como 6 u 8 horas”, sentenció uno de los conductores.

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