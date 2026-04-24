Conductores denuncian robos mientras hacen fila por combustible

La situación de desabastecimiento de diésel en Santa Cruz ha escalado a un nivel considerable, exponiendo a los conductores a la creciente delincuencia en las zonas de abastecimiento. Un transportista afectado denunció la vulnerabilidad que enfrentan al pasar varias horas en el lugar: “Dormimos en los camiones, tenemos riesgo que nos roben porque al frente está el cordón ecológico y hay muchos malvivientes; hoy me han robado unos fierros a plena luz del día”.

La parálisis logística no solo afecta la economía local, sino que compromete seriamente los compromisos del transporte que realiza servicios a nivel nacional e internacional. Los afectados lamentan que la operatividad sea nula bajo estas condiciones, asegurando con frustración que “no se puede trabajar, estamos 24/7 en la fila” y que esto representa un perjuicio irreparable para el sector.

Exigencia de soluciones inmediatas

El sector gremial exige una intervención urgente de las autoridades para normalizar el flujo de diésel y garantizar la seguridad en las rutas y puntos de espera. “Queremos que den solución lo más rápido posible, estamos esperando como 6 u 8 horas”, sentenció uno de los conductores.

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