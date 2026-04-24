Saavedra cuestiona al municipio por no pagar el aseo urbano

La ciudad de Santa Cruz enfrenta una situación crítica debido a la paralización de servicios esenciales, siendo la acumulación de basura en las calles la cara más visible de esta crisis financiera, según denuncian sectores. El incumplimiento de pagos por parte del municipio ha generado un foco de infección que amenaza la salud pública y evidencia la falta de gestión en el área de aseo urbano, entre otros.

El alcalde electo, Manuel Saavedra, lanzó duras críticas contra la administración actual tras el anuncio de un supuesto fondo de 70 millones de bolivianos para bonos, calificando el hecho de mentira ante las deudas pendientes. Al respecto, Saavedra cuestionó la lógica municipal: "¿Le debe a los médicos 3 meses de sueldo, no paga la basura, no paga servicios básicos y no paga el desayuno escolar? No se puede ser tan irresponsable y cínico".

La contradicción entre los saldos reportados por la alcaldía y la falta de operatividad en las calles ha generado una indignación creciente por la falta de transparencia en la información ciudadana, según indicó la autoridad. Según Saavedra, "lo cierto es que nuestra ciudad está colapsando por la falta de trabajo e irresponsabilidad de esta gente que no asumen siquiera la verdad para informar a los ciudadanos", concluyó respecto al panorama actual.

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