De TikTok al refugio: Autoridades rescatan a la boa que se volvió viral en los hombros de un joven en Santa Cruz

El "Mowgli cruceño" se quedó sin su compañera de aventuras. Lo que comenzó como un video curioso y humorístico en redes sociales terminó en un operativo oficial de rescate. La Gobernación de Santa Cruz confirmó la recuperación de la boa constrictora de aproximadamente 2,20 metros que fue captada en video mientras un joven la portaba con naturalidad en una tienda de barrio en el municipio de Fernández Alonso (Puesto Fernández).

El operativo de rescate

La viralización de las imágenes, donde se veía al sujeto acomodando al reptil alrededor de su cuello para pagar por unas bebidas, encendió las alarmas de las autoridades ambientales. El equipo de rescate de la Gobernación, en un operativo coordinado con los bomberos voluntarios de Jenecherú, se desplazó hasta el municipio para poner a resguardo al animal.

"El operativo se realizó luego de evidenciarse su manipulación indebida como mascota y su exposición en redes sociales", informó la Gobernación a través de sus canales oficiales.

Las autoridades enfatizaron que, aunque el animal parecía habituado al contacto humano, su presencia en espacios urbanos representaba un riesgo innecesario tanto para la población como para el bienestar del propio ejemplar.

Estado de salud del ejemplar

Actualmente, la boa se encuentra en dependencias de la Gobernación, donde es evaluada y monitoreada por veterinarios especialistas. El objetivo es verificar su estado nutricional, la presencia de parásitos y garantizar su recuperación tras haber estado fuera de su hábitat natural bajo condiciones de cautiverio doméstico.

El caso había generado una fuerte división en internet. Mientras algunos usuarios locales lo veían como una muestra de la cultura rural del oriente boliviano, activistas denunciaron que las especies silvestres no deben ser tratadas como mascotas domésticas.

La identidad del joven que portaba la serpiente no ha sido revelada, pero las autoridades recordaron que la tenencia de animales silvestres está regulada y prohibida en entornos que no cumplan con las normativas de bienestar animal y conservación.

Se espera que, tras su rehabilitación, los expertos determinen si la boa puede ser reinsertada en una reserva natural o si deberá permanecer en un santuario debido a su alto grado de domesticación.

Mira la programación en Red Uno Play