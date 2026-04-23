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Transporte pide reunión con nuevo ministro por crisis de combustibles

El dirigente Bismark Daza denunció que, tras la eliminación de la subvención, los transportistas reciben gasolina de baja calidad que daña sus herramientas de trabajo.

Red Uno de Bolivia

23/04/2026 15:09

Daza aguarda reunirse con el nuevo ministro de Hidrocarburos. Foto Red Uno

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El dirigente del transporte público en Santa Cruz, Bismark Daza, exigió al Gobierno garantizar el abastecimiento de combustible y mejorar su calidad, en medio de la escasez de diésel y las largas filas en surtidores.

El representante del sector cuestionó la calidad de la gasolina que se comercializa actualmente y advirtió que la situación afecta directamente a los transportistas.

“El transporte demanda combustible de buena calidad y que se garantice el abastecimiento. Ya no hay subvención, pero nos están vendiendo una gasolina de mala calidad y, para rematar, no hay diésel”, manifestó.

En este contexto, los transportistas esperan sostener una reunión con el nuevo ministro de Hidrocarburos, Marcelo Blanco, posesionado recientemente por el presidente Rodrigo Paz, tras la salida de Mauricio Medinaceli.

El sector busca abordar de manera urgente la problemática del abastecimiento y la calidad de los combustibles.

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