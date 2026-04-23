Festival Renacentista y Barroco llena de música Santa Cruz: agenda cultural para este jueves y viernes

El Festival Internacional de Música Renacentista y Barroca Americana – Misiones de Chiquitos continúa llenando de música, historia y emoción distintos escenarios de Santa Cruz de la Sierra y las provincias chiquitanas.

Para este jueves 23 y viernes 24 de abril, el evento ofrece una intensa agenda que combina conciertos didácticos y presentaciones internacionales, con horarios que se extienden desde las 10:30 hasta las 21:00.

Escenarios y destinos

Las presentaciones se desarrollarán en espacios emblemáticos como la Capilla Los Huérfanos, la Parroquia San Roque y el Centro de la Cultura Plurinacional (CCP), además de extenderse a municipios como Montero, Buena Vista, Cotoca, Pailón y Ascensión de Guarayos.

El circuito también alcanza a las históricas misiones de San Xavier, Concepción, San Ignacio de Velasco y San José de Chiquitos, consolidando un recorrido cultural único en la región.

Talento internacional y local

El festival reúne a agrupaciones de países como Bolivia, Francia, Canadá, Colombia, Italia, Corea, España y Polonia, junto a orquestas misionales y municipales que mantienen viva la tradición musical de la región.

Música que conecta generaciones

Más que un evento, el festival se consolida como un espacio donde la memoria se transforma en música y la música proyecta futuro, conectando el legado histórico con nuevas generaciones.

Las personas interesadas pueden revisar la programación completa de conciertos y horarios en las plataformas oficiales del evento.

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