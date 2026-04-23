Lotería nacional de Bolivia: cómo funciona y cuáles son los premios

Con solo unos pasos, puedes acceder a la lotería nacional y optar a distintos premios.
23/04/2026 11:13
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La Lotería Nacional de Beneficencia y Salubridad (LONABOL) habilitó su nueva plataforma digital, permitiendo comprar billetes en línea desde cualquier dispositivo, sin necesidad de acudir a puntos físicos.
Desde la entidad destacaron que esta modalidad busca facilitar el acceso y ampliar la participación, además de mantener el carácter solidario del juego.
Estos son los premios que puedes ganar
Premio mayor: Bs 300.000
Segundo premio: Bs 30.000
Tercer premio: Bs 15.000
Cuarto premio: Bs 10.000
Cómo comprar tu billete online
El proceso es simple y rápido:
Ingresar al portal oficial https://tienda.lonabol.gob.bo.
Registrarse con correo electrónico
Elegir el número de billete
Pagar mediante QR
Recibir el billete digital
La plataforma está supervisada por la Autoridad de Fiscalización del Juego, lo que garantiza transparencia en cada operación.
Más que un juego
Desde LONABOL resaltaron que esta iniciativa no solo moderniza el sistema, sino que también permite apoyar programas sociales, ya que parte de los ingresos se destina a sectores vulnerables.
Mira la programación en Red Uno Play
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