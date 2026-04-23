Lotería nacional de Bolivia: cómo funciona y cuáles son los premios

La Lotería Nacional de Beneficencia y Salubridad (LONABOL) habilitó su nueva plataforma digital, permitiendo comprar billetes en línea desde cualquier dispositivo, sin necesidad de acudir a puntos físicos.

Desde la entidad destacaron que esta modalidad busca facilitar el acceso y ampliar la participación, además de mantener el carácter solidario del juego.

Estos son los premios que puedes ganar

Premio mayor: Bs 300.000

Segundo premio: Bs 30.000

Tercer premio: Bs 15.000

Cuarto premio: Bs 10.000

Cómo comprar tu billete online

El proceso es simple y rápido:

Ingresar al portal oficial https://tienda.lonabol.gob.bo.

Registrarse con correo electrónico

Elegir el número de billete

Pagar mediante QR

Recibir el billete digital

La plataforma está supervisada por la Autoridad de Fiscalización del Juego, lo que garantiza transparencia en cada operación.

Más que un juego

Desde LONABOL resaltaron que esta iniciativa no solo moderniza el sistema, sino que también permite apoyar programas sociales, ya que parte de los ingresos se destina a sectores vulnerables.

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