Un operativo policial de gran magnitud se activó en las últimas horas tras el robo de más de Bs 5 millones de una prestigiosa casa de valores ubicada en la zona sur de la urbe paceña. El principal sospechoso es un empleado de "absoluta confianza" de la empresa, quien ya se encuentra bajo custodia policial.

El "modus operandi" bajo la lupa

Según el informe brindado por el Coronel Jorge Sologuren, Director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de la Zona Sur, el hecho se produjo alrededor de las 19:00 horas. El empleado aprehendido ingresó a las instalaciones junto a un acompañante, superando todos los controles de seguridad gracias a su cargo y autorización para manejar grandes sumas de dinero.

Al salir del inmueble con el efectivo, otras dos personas los esperaban en el exterior. Tras un breve intercambio, el dinero fue depositado en un segundo vehículo y ambos motorizados emprendieron la huida con rumbo desconocido, dejando al empleado en la puerta de la empresa.

Coartada desmentida por cámaras de seguridad

En su declaración inicial, el sindicado afirmó haber actuado bajo extrema presión, alegando que delincuentes armados con objetos punzocortantes lo amenazaron de muerte a él y a su familia. Sin embargo, el análisis minucioso de las grabaciones de vigilancia contradice totalmente esta versión:

Actitud sospechosa: Las cámaras muestran un diálogo fluido y tranquilo entre el empleado y su acompañante, sin signos de amedrentamiento o discusión.

Ausencia de armas: No se observó la presencia de armas blancas ni actitudes violentas durante la extracción del dinero o en el exterior.

Identificación plena: Los delincuentes no cubrieron sus rostros ni ocultaron las placas de los vehículos, lo que ha facilitado la labor investigativa.

"El primer relato del empleado no guarda relación plena con las cámaras de seguridad ni con la versión del empresario víctima. Por estas contradicciones, se ha determinado su aprehensión inmediata", señaló el Coronel Sologuren.

Situación Legal y Próximos Pasos

La Fiscalía ya emitió la imputación formal por el delito de robo agravado. Se espera que la audiencia de medidas cautelares se lleve a cabo en las próximas horas para definir la situación jurídica del detenido.

Operativos en curso:

La Policía Boliviana informó que ya tienen identificados los dos vehículos utilizados en la fuga y a las otras tres personas involucradas. Actualmente, se aguarda la autorización jurisdiccional para proceder con una serie de allanamientos en distintos domicilios, con el objetivo de recuperar el millonario botín y capturar a los cómplices.

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