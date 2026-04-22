El gerente general de la Gestora Pública, Marcelo Fernández, aseguró que los fondos de los aportantes están protegidos por norma y no serán utilizados para cubrir indemnizaciones al Estado.

En conferencia de prensa, el gerente de la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo, Marcelo Fernández, descartó que el resultado del laudo arbitral tenga efectos sobre las pensiones.

“El resultado del laudo no va a afectar a las pensiones, no se va a afectar en ese proceso”, afirmó la autoridad.

Fondos son independientes

Fernández explicó que los recursos administrados por la Gestora constituyen un patrimonio autónomo, separado de las obligaciones del Estado.

“Los recursos que son administrados por la Gestora es un patrimonio autónomo, son independientes, son privados y tienen un destino específico que es el pago de las pensiones”, señaló.

Además, enfatizó que estos fondos cuentan con respaldo legal. “Entonces están protegidas por norma”, sostuvo.

No cubrirán indemnización

La autoridad también aclaró que los aportes de los trabajadores no serán utilizados para cubrir pagos derivados del laudo, incluyendo posibles indemnizaciones a BBVA.

“Tema que corresponde al Estado (…) va a ser atendido dentro de sus responsabilidades”, precisó.

Garantizan estabilidad del sistema

Finalmente, el gerente reafirmó el compromiso institucional de resguardar el sistema de pensiones en el país.

“Todos los fondos de los trabajadores están seguros”, concluyó.

“Nuestro compromiso como gestor es garantizar la estabilidad del sistema de pensiones, la seguridad de los aportantes y la continuidad de las prestaciones”, indicó.

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