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Desarticulan grupo extranjero que operaba con crímenes por encargo en Beni

La intervención policial destapó una estructura extranjera dedicada al sicariato en el Beni, con nexos al Primer Comando de la Capital y Comando Vermelho. Se decomisaron 46 armas, avionetas y motorizados.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

23/04/2026 10:35

Operativo en Trinidad revela estructura brasileña ligada a sicariato
Beni, Bolivia

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Un megaoperativo ejecutado en las últimas horas por el grupo especial DACI en Trinidad dejó al descubierto la magnitud de una presunta estructura criminal que operaba en el departamento del Beni.

Durante la intervención, que incluyó allanamientos a domicilios vinculados a cinco ciudadanos de nacionalidad brasileña, las fuerzas del orden lograron la incautación de tres aeronaves, diez vehículos, cuatro motocicletas y un total de 46 armas, entre armamento y municiones, evidenciando el alto poder logístico del grupo investigado.

De acuerdo con el comandante departamental del Beni, coronel Iván Bernal Salazar, este despliegue responde a los recientes hechos de violencia registrados en la región.

Red extranjera de asesinatos por encargo es desbaratada en megaoperativo en Beni

Las investigaciones permitieron identificar la presencia de organizaciones criminales internacionales como el Primer Comando de la Capital y el Comando Vermelho, presuntamente implicadas en asesinatos por encargo y otras actividades ilícitas.

La autoridad policial señaló que este operativo forma parte de una estrategia para frenar la expansión de estos grupos en territorio boliviano, particularmente en zonas fronterizas donde se han detectado movimientos vinculados al crimen organizado.

Las investigaciones continúan y no se descartan nuevas aprehensiones en el marco de este caso, mientras las autoridades refuerzan los controles para evitar el reagrupamiento de estas organizaciones en la región.

Golpe al crimen internacional: red brasileña de encargos violentos operaba en Beni

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