La intervención policial destapó una estructura extranjera dedicada al sicariato en el Beni, con nexos al Primer Comando de la Capital y Comando Vermelho. Se decomisaron 46 armas, avionetas y motorizados.
23/04/2026 10:35
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Un megaoperativo ejecutado en las últimas horas por el grupo especial DACI en Trinidad dejó al descubierto la magnitud de una presunta estructura criminal que operaba en el departamento del Beni.
De acuerdo con el comandante departamental del Beni, coronel Iván Bernal Salazar, este despliegue responde a los recientes hechos de violencia registrados en la región.
Las investigaciones permitieron identificar la presencia de organizaciones criminales internacionales como el Primer Comando de la Capital y el Comando Vermelho, presuntamente implicadas en asesinatos por encargo y otras actividades ilícitas.
La autoridad policial señaló que este operativo forma parte de una estrategia para frenar la expansión de estos grupos en territorio boliviano, particularmente en zonas fronterizas donde se han detectado movimientos vinculados al crimen organizado.
Las investigaciones continúan y no se descartan nuevas aprehensiones en el marco de este caso, mientras las autoridades refuerzan los controles para evitar el reagrupamiento de estas organizaciones en la región.
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