Protege las aplicaciones de tu celular con estos sencillos consejos

En un contexto donde las redes sociales almacenan información personal, fotos y datos sensibles, especialistas advierten sobre la importancia de reforzar la seguridad digital para evitar hackeos y estafas.

Una de las principales recomendaciones es evitar contraseñas simples o comunes como “123456” o “password”, consideradas las más vulnerables a ataques. En su lugar, se sugiere crear claves robustas que combinen letras, números y caracteres especiales, además de no repetir la misma contraseña en diferentes plataformas.

Otra herramienta clave es la autenticación en dos pasos, disponible en aplicaciones como Google Authenticator, que genera códigos temporales de acceso. Este sistema añade una capa extra de protección, ya que incluso si alguien obtiene la contraseña, necesitará un código adicional que cambia cada pocos segundos.

Plataformas como Facebook, Instagram y TikTok permiten activar esta función desde sus configuraciones de seguridad, donde también se pueden gestionar dispositivos vinculados, alertas de acceso y métodos de recuperación.

“Un hacker puede acceder a múltiples cuentas si utilizas la misma contraseña en todas. Por eso es fundamental diversificar y reforzar las claves”, advierte el experto en tecnología, Juan Pablo Vásquez.

Asimismo, se alerta sobre el aumento de ataques de tipo phishing, una técnica en la que ciberdelincuentes clonan páginas oficiales —como las de bancos— para robar datos de acceso. En estos casos, recomiendan no ingresar información en enlaces sospechosos, evitar escanear códigos QR desconocidos y verificar siempre la autenticidad de los sitios web.

También se aconseja no responder correos electrónicos dudosos ni proporcionar datos personales fuera de canales oficiales, ya que muchas estafas buscan engañar al usuario para obtener acceso a sus cuentas.

Finalmente, los especialistas recuerdan que proteger la información digital no solo implica tecnología, sino también hábitos responsables. “Las cuentas no son solo redes sociales, son espacios donde guardamos recuerdos e información personal, por eso es fundamental cuidarlas”, concluyen.

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