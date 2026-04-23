Televisión en vivo,shows y premios: así es el stand de Red Uno en la FEXCO

La Red Uno de Bolivia se instala con fuerza en la FEXCO 2026 con un amplio despliegue técnico y humano que busca convertir su stand en uno de los principales atractivos del evento.

La gerente regional en Cochabamba, Mariel Arce, destacó que más de 60 personas trabajan en el espacio del canal, con equipos llegados desde distintas regiones del país.

“Es un movimiento gigantesco el que está haciendo Red Uno, tenemos gente trabajando desde hace semanas para ofrecer una gran experiencia al público”, afirmó.

Experiencia interactiva para el público

Bajo el concepto de la “Experiencia Naranja”, el canal ofrece un espacio renovado con juegos, dinámicas y premios. Los visitantes podrán participar en actividades como fútbol interactivo, juegos de memoria y una “caja sorpresa” con obsequios.

“Invitamos a la gente a compartir con nosotros. Seguro saldrán con algún premio”, señaló Arce.

Programación en vivo desde la feria

El jefe de prensa y presentador, Diego Viamont, explicó que el canal trasladó gran parte de su operación a la feria. “Queremos que la gente vea cómo se hace un noticiero en vivo y viva de cerca la experiencia televisiva”, indicó.

El stand funcionará como un set real de televisión, desde donde se emitirán programas en vivo como Notivisión. Además, se prevé la llegada de conductores de espacios nacionales como Que No Me Pierda y Dueños de la Tarde.

Actividades

Entre las actividades destacadas, se anunció la transmisión del programa Sabores Bolivianos desde la feria, así como la realización del especial “Uno de Feria” durante los fines de semana.

Un stand lleno de tecnología y entretenimiento

Pantallas LED, iluminación de alta gama y equipos de sonido ya están instalados para ofrecer una experiencia inmersiva.

El público también podrá conocer a los presentadores, tomarse fotografías y descubrir el detrás de cámaras de la televisión.

Con este despliegue, Red Uno busca consolidarse como uno de los espacios más visitados de la feria, acercando la televisión al público y mostrando el potencial productivo y creativo de Cochabamba.

Mira la programación en Red Uno Play