Productores de Cochabamba buscarán permiso para importar diésel en reunión con Gobierno

El sector productivo de Cámara Agropecuaria de Cochabamba demandó acciones concretas al Gobierno ante la escasez de diésel, advirtiendo que la falta de combustible pone en riesgo la producción agrícola del departamento.

Durante una reunión convocada por el ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Óscar Mario Justiniano, para socializar el plan estratégico agropecuario 2026-2031, los productores señalaron que, más allá de propuestas, el sector necesita resultados inmediatos.

“Cochabamba necesita ya inversiones, ya no solamente planes, sino realidades contundentes”, afirmó el vicepresidente de la CAC, Rolando Morales, al remarcar que el departamento es uno de los principales proveedores de alimentos como verduras, frutas, cítricos y carne de pollo.

Los productores también anunciaron una reunión con autoridades del área de hidrocarburos, donde plantearán la autorización para la importación directa de diésel como una medida urgente para enfrentar la crisis actual.

“Le vamos a solicitar (…) que nos pueda autorizar la importación directa, por lo menos en este proceso coyuntural”, señalaron, enfatizando que la falta de combustible ya afecta la cadena productiva.

Según datos del sector, la provisión de diésel en la región ha caído en más del 60%, pasando de aproximadamente 20.000 litros diarios por surtidor a apenas 7.000, lo que resulta insuficiente para cubrir la demanda.

El reclamo surge en un momento clave, ya que el sector se encuentra en plena cosecha de invierno y preparativos para la siembra de verano, etapas consideradas fundamentales para garantizar el abastecimiento de alimentos en el país.

Los productores esperan respuestas concretas del Gobierno y confían en que las reuniones programadas permitan destrabar la crisis y evitar mayores afectaciones al sector agropecuario.

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