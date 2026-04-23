FEXCO Fest 2026: estos son los artistas y fechas que no te puedes perder

La FEXCO Fest 2026 ya tiene definida su cartelera oficial, que reunirá a destacados artistas nacionales e internacionales en cinco jornadas musicales en el Fexco Arena.

El evento se desarrollará en el marco de la FEXCO 2026, del 23 de abril al 3 de mayo, y combinará géneros como urbano, cumbia y folclore, con una propuesta pensada para todo público.

Cartelera por días

Viernes 24 de abril: La Joaqui (Argentina) y Jarana

Sábado 25 de abril: 18 Kilates (Argentina) y Gran Matador

Jueves 30 de abril: Kapo (Colombia) y H1

Viernes 1 de mayo: Los Kjarkas y Waliki

Sábado 2 de mayo: PK2 y Histeria

El Escenario

El festival contará con una renovada infraestructura en el Fexco Arena, que en esta versión estrenará parte de su nueva estructura con capacidad proyectada para 30.000 espectadores.

Desde la organización destacaron que el evento posicionará a Cochabamba como un escenario de grandes espectáculos, impulsando el turismo y la economía local.

Las entradas para los conciertos ya están disponibles de manera anticipada a través de plataformas digitales, donde el público puede elegir la fecha y el espectáculo de su preferencia.

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