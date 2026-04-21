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Laura Pausini frena su show en Lima y encara a fans de primera fila: “Pagan mucho, pero no saben”

La cantante italiana protagonizó un momento inesperado durante su show en el Arena 1 al cuestionar a los asistentes de la zona VIP por permanecer en silencio mientras interpretaba uno de sus temas más conocidos.

Red Uno de Bolivia

21/04/2026 11:59

Laura Pausini se molesta con fans que no cantaban en primera fila. Imagen captura.
Perú

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Laura Pausini ofreció un concierto el sábado 18 de abril en el Arena 1, marcando su regreso a Perú tras más de dos años de ausencia.

Sin embargo, más allá de sus clásicos y de la emoción de sus seguidores, la cantante italiana protagonizó un momento que rápidamente se volvió viral.

Mientras interpretaba la canción “Ángeles Caídos”, la artista notó que los asistentes ubicados en la primera fila permanecían en silencio, a diferencia de otros sectores del recinto, donde el público coreaba cada palabra.

“Disculpen, ¿quién es la persona que está mostrando a la gente? Señor, necesita ir más allá porque la primera fila paga mucho, pero no saben mis canciones”, expresó la cantante, interrumpiendo brevemente su presentación.

La artista también comparó la reacción del resto del público con la de quienes ocupaban las zonas más cercanas al escenario. “Allá cantan todos, y en primera fila no cantan chicos”, comentó, visiblemente incómoda.

Incluso, entre risas y gestos de desaprobación, pidió a los asistentes de ese sector que al menos “movieran los labios” mientras continuaba con el espectáculo.

Tras el incómodo episodio, la intérprete retomó el tema y continuó con el show, aunque su reacción generó opiniones divididas en redes sociales. Mientras algunos respaldaron su reclamo y destacaron la pasión del resto del público, otros consideraron excesiva su actitud hacia los asistentes de primera fila.

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