La familia Jackson reaparece en la premier de “Michael” y emociona a los fans

La familia de Michael Jackson se reunió en Los Ángeles para la esperada premier de Michael, la película que retrata la vida y ascenso del icónico artista. El evento se realizó en el Dolby Theatre, en una noche cargada de emoción y recuerdos.

Por la alfombra roja desfilaron varios miembros del clan Jackson, entre ellos Jackie Jackson, Marlon Jackson, Jermaine Jackson y La Toya Jackson, quien expresó su emoción tras ver la cinta.

La película, protagonizada por Jaafar Jackson, cuenta con la supervisión directa de la familia y se centra en la primera etapa de la vida del cantante, mostrando su camino hacia la fama sin profundizar en los episodios más polémicos.

Según reportes iniciales, el filme evita abordar los casos judiciales que marcaron la vida del artista desde la década de 1990. Incluso, el guion fue modificado tras el rodaje para omitir referencias a estas controversias, lo que llevó a rehacer parte del final.

La historia también destaca el entorno familiar del artista, incluyendo la influencia de su padre, Joseph Jackson, y su desarrollo junto a sus hermanos en los Jackson Five.

El largometraje concluirá con dos momentos clave: un concierto en Los Ángeles en 1984 junto a sus hermanos y una presentación en Londres en 1988 durante la gira Bad, en el punto más alto de su carrera.

En Latinoamérica

Michael se estrenará el 23 de abril de 2026 en cines de Latinoamérica, generando gran expectativa por su enfoque en los inicios del llamado “Rey del Pop” y su apuesta por convertirse en una de las biografías musicales más destacadas del cine reciente.



El negocio detrás de “Michael”

La película Michael apunta alto en taquilla. Según la revista Variety, la productora Lionsgate espera recaudar alrededor de 700 millones de dólares, frente a un presupuesto de 200 millones.

De lograrlo, la cinta se convertiría en una de las biografías musicales más exitosas de la historia, solo por detrás de Bohemian Rhapsody, que superó los 900 millones de dólares en recaudación.

El interés por la figura de Michael Jackson sigue siendo enorme. Su legado continúa generando cientos de millones de dólares cada año, impulsado por espectáculos como el musical MJ y Michael Jackson ONE de Cirque du Soleil

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