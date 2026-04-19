La artista de 26 años junto a "La reina del pop" interpretaron “Vogue”, uno de sus principales éxitos, coordinadas para cantar y recorrer el escenario, ambas cantantes fueron elogiadas en el Empire Polo Club de Indio, California, Estados Unidos.

La intérprete de la canción “Espresso” y la leyenda de la música continuaron con la presentación al interpretar “Like a Prayer”. Además, “La reina del pop” sorprendió con una canción inédita que será parte de su nuevo disco que llevará por nombre “Confessions II” y saldrá en julio próximo. Como el título lo anticipa, guarda vínculo con el álbum “Confessions on a Dance Floor”, que fue lanzado en 2005.

Las artistas son tendencia en redes sociales debido a su presentación. Además, la intérprete de “Please Please Please” marcó el regresó de Madonna en el Coachella porque su última presentación (en el festival) fue en 2015 cuando fue la invitada de Drake, presentación que también se volvió viral en redes sociales.

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