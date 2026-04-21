Glamour y nostalgia: el elenco de “El diablo viste a la moda 2” deslumbra en Nueva York

La ciudad de Nueva York se convirtió en la capital mundial de la moda con la premiere de El diablo viste a la moda 2, donde su icónico elenco brilló en una noche llena de estilo, lujo y nostalgia.

El evento, realizado el 20 de abril en el Lincoln Center, reunió a las estrellas principales: Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci, quienes acapararon miradas con atuendos de alta costura inspirados en el universo de la revista ficticia Runway.

La alfombra roja fue un verdadero espectáculo visual, marcada por enormes esculturas de zapatos con tacón en forma de tridente, símbolo característico de la historia.

Streep, quien retoma su papel como la implacable Miranda Priestly, lució un elegante diseño en tonos intensos; Hathaway apostó por un vestido sofisticado y femenino; Blunt deslumbró con un look etéreo y moderno; mientras que Tucci destacó con su clásica elegancia.

El evento también contó con la presencia de destacadas figuras del entretenimiento y la moda como Anna Wintour, Lady Gaga y Heidi Klum, consolidando una noche donde el estilo fue protagonista.

La premiere puso fin a una gira promocional internacional que incluyó paradas en ciudades como Ciudad de México, Seúl y Londres, generando gran expectativa entre los fanáticos.

A casi dos décadas de la película original, la secuela promete retomar el mundo competitivo de la moda con una historia renovada y un enfoque en las nuevas dinámicas del sector. Su estreno en cines está previsto para finales de abril e inicios de mayo de 2026.

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