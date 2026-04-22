FEXCO 2026: Operativo de seguridad y salud listo a 48 horas de la inauguración

A solo dos días de que la FEXCO 2026 abra sus puertas, el recinto ferial de Alalay se encuentra bajo un riguroso esquema de control. Con el objetivo de garantizar una experiencia segura para los miles de visitantes previstos, la Unidad de Gestión de Riesgos (UGR), la Secretaría de Salud y la Dirección de Seguridad Ciudadana han ultimado detalles logísticos y de emergencia.

Simulacro de incendios en áreas críticas

Como parte de la preparación, la UGR de la Alcaldía realizó este martes un simulacro de atención de incendios. El ejercicio se centró en el control y enfriamiento de llamas, priorizando sectores de alta complejidad como el patio de comidas.

"Estamos enfocando el control y enfriamiento total del fuego. Siempre se están previendo todas las situaciones que puedan salir", señalaron desde la UGR, destacando que el personal está capacitado para atender heridos en caso de contingencias reales.

Escudo sanitario: Ambulancias y atención gratuita

En el ámbito de la salud, el secretario del área, Aníbal Cruz, anunció el despliegue de un centro de emergencias dentro del recinto y la disponibilidad de transporte sanitario de alta complejidad.

Presencia fija: Dos ambulancias con personal médico especializado estarán ubicadas de manera permanente en los accesos principales (puerta 1 y puerta posterior) durante los 10 días de feria.

Red de apoyo: Seis ambulancias adicionales de la red municipal estarán en alerta para cualquier eventualidad mayor.

Línea 162: Se confirmó que el servicio de emergencias y la atención médica dentro de la feria serán completamente gratuitos.

Vigilancia interna y externa

Para evitar incidentes y controlar el orden público, la Dirección de Seguridad Ciudadana trabajará de la mano con la Policía Boliviana. El director de la unidad, Ronald Fernández, detalló que el despliegue de personal será dinámico.

"Tenemos previsto entre 20 a 45 efectivos municipales desplegados por turno, dependiendo del evento. Los días de mayor afluencia contaremos con el contingente máximo", explicó Fernández.

El control no solo se limitará a la seguridad física y patrullajes en el perímetro, sino también a la regulación del aforo y la supervisión de las actividades artísticas para evitar excesos, asegurando que la FEXCO 2026 sea un espacio de encuentro familiar y de negocios bajo los más altos estándares de protección.

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