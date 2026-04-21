Bolivia impulsa la producción del cacao con trabajo interinstitucional

El Gobierno de Bolivia, junto a organismos internacionales y organizaciones no gubernamentales, dio un paso clave en el fortalecimiento de la cadena productiva del cacao, tras realizar el primer encuentro preparatorio de la Mesa Técnica Nacional del sector en Palacio Chico.

Articulación estratégica

La reunión tuvo como objetivo realizar un mapeo institucional que permita articular políticas conjuntas y proyectar la competitividad del cacao boliviano tanto en el mercado interno como en el internacional.

“Este encuentro marca el inicio de un trabajo interministerial coordinado… fortalecer la cadena productiva del cacao en Bolivia”, afirmó la ministra Cinthya Yáñez Eid.

Participación multisectorial

El evento contó con la participación de autoridades de distintas carteras de Estado, además del embajador de Alemania en Bolivia, José Schulz, quien destacó la importancia de consolidar una hoja de ruta común.

“Este esfuerzo permitirá identificar aportes, reconocer vacíos y sentar bases más sólidas para una coordinación estratégica”, señaló el diplomático.

En el encuentro participaron ministerios, entidades estatales y organismos como el Banco de Desarrollo Productivo, Senasag, Senapi, además de instituciones internacionales como la FAO, GIZ, Swisscontact, Helvetas y otras organizaciones de desarrollo.

Objetivo del sector

La iniciativa busca unir esfuerzos, evitar duplicidades y fortalecer toda la cadena, desde la producción hasta su incorporación en la gastronomía y el turismo.

Como resultado del encuentro, los participantes suscribieron un acta para la creación de la Mesa Técnica Nacional del Cacao, que incluirá a productores, transformadores, academia e instituciones de investigación.

Esta instancia permitirá diseñar una agenda de trabajo y una hoja de ruta orientadas a mejorar la competitividad y sostenibilidad del cacao boliviano.

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