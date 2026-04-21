Autoridades y transporte instalan diálogo para levantar bloqueos en Tarija

En medio de los bloqueos que afectan la transitabilidad en distintas rutas del departamento de Tarija, la Administradora Boliviana de Carreteras instaló una mesa de diálogo con el sector del transporte libre.

El objetivo del encuentro es alcanzar acuerdos que permitan restablecer la circulación y atender las demandas del sector.

La comisión técnica llegó encabezada por Ernesto Farfán, quien se reunió con dirigentes en la sede de su federación.

Durante el encuentro, los transportistas expusieron sus principales reclamos relacionados con el estado de las carreteras y la calidad de los combustibles.

Farfán señaló que la ABC impulsa un “Plan de Emergencia” destinado a la conservación y rehabilitación vial, reconociendo que existen deficiencias estructurales y limitaciones económicas.

Además, admitió que muchas rutas del país permanecieron por más de 20 años sin mantenimiento adecuado, lo que agravó su deterioro.

Las autoridades esperan que el diálogo permita avanzar hacia una solución y levantar los bloqueos que afectan a transportistas, pasajeros y productores de la región.

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