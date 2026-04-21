Sedes confirma primer fallecido por influenza tipo A en Cochabamba

El Servicio Departamental de Salud (Sedes) de Cochabamba reportó el primer fallecimiento por influenza tipo A en lo que va del año, correspondiente a un menor de edad que presentaba factores de riesgo y complicaciones respiratorias.

El jefe de Epidemiología del Sedes, Rubén Castillo, informó que la víctima es un niño de tres años y cinco meses, quien estuvo internado durante aproximadamente cuatro días en el Hospital del Niño tras ser trasladado desde el valle alto.

“Lamentablemente tenemos un niño fallecido a consecuencia de la influenza tipo A, pero con ciertos factores de riesgo. Falleció por complicaciones neumónicas”, explicó.

Castillo recomendó a la población acudir de forma oportuna a los centros de salud para la vacunación y así prevenir complicaciones graves de la enfermedad.

Reporte epidemiológicoEl reporte corresponde a la semana epidemiológica 15, comprendida entre el 12 y el 18 de abril, en la que el Sedes también informó una reducción general de varias enfermedades respiratorias y transmisibles.

En esa semana se registraron 16.381 casos de infecciones respiratorias agudas (IRAS), lo que representa una disminución del 23% respecto a la semana anterior, siendo 4.833 casos en menores de cinco años. En el caso de la influenza, se confirmaron cinco casos en la última semana, además de 88 acumulados de influenza A H3N2 en el actual periodo epidémico.

Mira la programación en Red Uno Play