La Paz: transporte denuncia que continúa llegando combustible de mala calidad

El sector del transporte libre denunció que el combustible que se distribuye en el país no estaría cumpliendo con el octanaje establecido, situación que ya estaría generando daños en los motores de los vehículos y pérdidas económicas, por lo que anuncian movilizaciones para la próxima semana.

La situación se agrava en la planta de Senkata, en la ciudad de El Alto, donde decenas de cisternas permanecen paralizadas debido a observaciones sobre la calidad del carburante.

“Lamentablemente hemos recibido informes de que el combustible no está cumpliendo lo que debería garantizar Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, y eso está dañando nuestros vehículos”, afirmó el ejecutivo nacional de Transporte Libre, Yonny Valdivia.

Según los representantes del sector, los problemas no son recientes y se han intensificado en las últimas semanas, afectando incluso a vehículos nuevos.

“No sabemos qué mezcla le están echando, pero los daños son cada vez más graves”, señaló Valdivia.

Ante la falta de respuestas concretas de las autoridades, los transportistas advierten que se encuentran en estado de emergencia y no descartan asumir medidas de presión.

“Si no hay soluciones, la próxima semana vamos a convocar a bloqueos a nivel departamental o incluso nacional”, advirtieron.

Además del reclamo por la calidad del combustible, el sector cuestiona el incumplimiento en el pago de resarcimientos por daños, ya que —según denuncian— solo se estaría cubriendo entre el 30% y 40% de los costos reales de reparación.

Mientras tanto, el conflicto sigue en ascenso, con transportistas exigiendo controles rigurosos, transparencia en la importación de carburantes y soluciones inmediatas para evitar una escalada de protestas en el país.

Mira la programación en Red Uno Play