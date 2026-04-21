El hombre señalado como autor del mortal tiroteo registrado el lunes en la zona arqueológica de las Pirámides de Teotihuacán, identificado como Julio César Jasso Ramírez, de 27 años, llevaba un mensaje escrito bajo su camisa que ha generado alarma e interpretaciones en redes sociales y entre las autoridades.

Según reportes difundidos por medios locales, la prenda contenía la frase: “Desconéctate y autodestrúyete”, lo que inmediatamente fue asociado por internautas con referencias culturales vinculadas a una canción de la banda A Perfect Circle y a antecedentes de la masacre de Columbine en Estados Unidos en 1999.

Las autoridades mexicanas, sin embargo, aún no han confirmado el significado del mensaje. Lo que sí han señalado es que el ataque “no fue un hecho espontáneo”.

El fiscal del Estado de México, José Luis Cervantes Martínez, informó que el agresor portaba un revólver, un arma punzocortante y una mochila táctica con 52 cartuchos útiles, los cuales habría llegado a recargar al menos en dos ocasiones durante el ataque.

Además, en su mochila se encontraron “manuscritos presuntamente relacionados con hechos violentos ocurridos en Estados Unidos en abril de 1999”, en referencia a la masacre de la escuela secundaria de Columbine.

Cervantes Martínez añadió que el comportamiento del atacante “arroja un perfil psicopático caracterizado por la tendencia a copiar hechos violentos ocurridos en otros lugares, en otros momentos y por otros personajes”.

El ataque dejó como saldo una mujer canadiense fallecida y 13 personas heridas, siete de ellas por impacto de bala. El agresor murió tras dispararse al verse acorralado por las fuerzas de seguridad.

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