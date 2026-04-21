TEMAS DE HOY:
Tentativa de Feminicidio situación de calle Marihuana

28ºC Santa Cruz de la Sierra

13ºC La Paz

23ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Internacionales

Pakistán: Turista provoca tragedia al lanzar dinero para evitar acoso

El hecho derivó en un accidente fatal cuando una persona fue atropellada en medio de la aglomeración generada por los billetes.

Greyss Nery Pinaya Acarapi

21/04/2026 12:08

Foto: Captura de pantalla. RRSS.
Pakistán

Escuchar esta nota

Un trágico hecho se registró en Pakistán, donde una persona perdió la vida tras ser atropellada en medio de una situación generada por un turista que intentaba evitar el acoso callejero.

Según reportes, el visitante, cansado de ser seguido e increpado por varias personas, decidió lanzar billetes a la vía pública con la intención de dispersar a la multitud. La acción provocó que varios transeúntes corrieran a recoger el dinero, generando desorden en la zona.

En medio de la aglomeración, un vehículo impactó violentamente contra uno de los individuos que se encontraba en la calle, golpeándolo a la altura del cuello y provocándole la muerte de forma inmediata.

El hecho ha generado conmoción y debate en redes sociales, donde se cuestiona tanto el accionar del turista como las condiciones de seguridad en espacios públicos.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Amor de mi vida

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Amor de mi vida

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD