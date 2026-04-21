Un trágico hecho se registró en Pakistán, donde una persona perdió la vida tras ser atropellada en medio de una situación generada por un turista que intentaba evitar el acoso callejero.

Según reportes, el visitante, cansado de ser seguido e increpado por varias personas, decidió lanzar billetes a la vía pública con la intención de dispersar a la multitud. La acción provocó que varios transeúntes corrieran a recoger el dinero, generando desorden en la zona.

En medio de la aglomeración, un vehículo impactó violentamente contra uno de los individuos que se encontraba en la calle, golpeándolo a la altura del cuello y provocándole la muerte de forma inmediata.

El hecho ha generado conmoción y debate en redes sociales, donde se cuestiona tanto el accionar del turista como las condiciones de seguridad en espacios públicos.

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