La iglesia de Curahuara de Carangas, conocida como la "Capilla Sixtina del Altiplano" por sus murales coloniales, será restaurada con 66,240 dólares del Fondo de Preservación Cultural de Estados Unidos de América. El proyecto durará aproximadamente seis meses. Está ubicado en la provincia Sajama, del departamento de Oruro.

"Este templo no solo es bello; su estilo arquitectónico y los murales interiores nos cuentan la historia de Bolivia y los queremos proteger para compartir con el mundo. Este proyecto marca más de 26 años de cooperación en la protección del patrimonio cultural boliviano. Es una forma de fortalecer los lazos de amistad y entendimiento mutuo entre nuestros pueblos, trabajando juntos no solo en la restauración, sino en el combate contra el tráfico ilícito de objetos patrimoniales", afirmó la jefa de misión de Estados Unidos, Debra Hevia, quien participó del acto de presentación de esta iniciativa, el 21 de abril en el Viceministerio de Culturas. También asistió el obispo de la Diócesis de Oruro, monseñor Cristóbal Bialasik.

Expertos en restauración realizarán un análisis integral del estado actual del templo, incluyendo registro fotográfico detallado, evaluación de daños y revisión de intervenciones previas. Asimismo, estudiarán el valor histórico y arquitectónico del monumento para comprender su contexto, las técnicas constructivas y su función a lo largo del tiempo. Se refaccionarán los daños ocasionados por el paso del tiempo, factores naturales e intervención humana, recuperando la forma, color y textura originales del templo.

Oruro: La "Capilla Sixtina del Altiplano" será restaurada con más de $us 66 mil del gobierno de Estados Unidos de América

Este proyecto se enmarca en las celebraciones de Freedom250, el aniversario 250 de la independencia de Estados Unidos, que durante todo el año 2026 rinde homenaje a la historia estadounidense y fortalece las alianzas regionales a través de iniciativas como ésta.

La Iglesia de Curahuara de Carangas es un monumento de gran importancia histórica para Bolivia, arquitectónica y culturalmente. Fue declarada Monumento Nacional en 1960, este templo es uno de los más representativos de la arquitectura colonial boliviana. Su construcción data del siglo XVIII y su valor radica no solo en su estructura, sino también en los elementos artísticos que alberga, como las pinturas murales y el retablo de pan de oro.

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El Fondo de Preservación Cultural de Estados Unidos (U.S. Ambassadors Fund for Cultural Preservation, o AFCP por sus siglas en inglés) es un programa del Departamento de Estado que apoya la preservación del patrimonio cultural en países en desarrollo alrededor del mundo. Desde su creación en 2001, el AFCP ha financiado más de 1,000 proyectos en más de 130 países, proporcionando subvenciones directas para la restauración de sitios históricos, la preservación de colecciones de museos, la conservación de manuscritos y documentos antiguos, y la protección de formas de expresión cultural tradicional como la música, la danza y las lenguas. En Bolivia, este Fondo ha financiado proyectos desde 2001, con un valor de más de dos millones de dólares en total.

Oruro: La "Capilla Sixtina del Altiplano" será restaurada con más de $us 66 mil del gobierno de Estados Unidos de América

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