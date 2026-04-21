El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz amplió hasta el 31 de diciembre de 2026 el plazo para el reemplaque gratuito de vehículos eléctricos y Flex Fuel.

La medida fue anunciada a través de la Administración Tributaria Municipal y está dirigida a los propietarios de motorizados registrados en el Padrón Municipal de Contribuyentes que todavía no cuentan con placas azules.

Para acceder al beneficio, los propietarios deben acudir a la plataforma de contribuyentes de la Sección Vehículos de la ATM, ubicada en la calle Mercado esquina Colón, en el centro de La Paz.

Uno de los requisitos indispensables es que el vehículo no tenga deudas pendientes por el Impuesto Municipal a la Propiedad de Vehículos Automotores Terrestres.

La Alcaldía recordó que el trámite es completamente gratuito y que forma parte de la aplicación de la Resolución Ministerial 138, emitida el pasado 27 de marzo.

Con esta ampliación, las autoridades buscan que más propietarios puedan regularizar la situación de sus vehículos sin contratiempos y cumplir con la normativa vigente.

Además, señalaron que las placas diferenciadas permitirán fortalecer la seguridad vehicular y mejorar el control del parque automotor en la ciudad.

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