Policía relanza el PAC con enfoque en cercanía y respuesta rápida en Cochabamba

El Comando Departamental de la Policía en Cochabamba anunció el relanzamiento de la Patrulla de Auxilio y Cooperación Ciudadana (PAC), con una nueva metodología de trabajo orientada a fortalecer la atención inmediata y la confianza de la población.

El comandante del PAC, Oliver Villalpando, informó que este proceso comenzó con un curso de capacitación de 10 días para los efectivos, quienes fueron instruidos en atención prehospitalaria, primeros auxilios veterinarios, asistencia en partos de emergencia, relaciones humanas, trabajo comunitario, lucha contra la corrupción y transparencia.

“Este relanzamiento responde a los lineamientos de la Policía Boliviana, enfocados en la transparencia y el servicio a la ciudadanía”, señaló.

La nueva estrategia busca una mayor proximidad con la población. “Queremos que la gente confíe en la Policía. Nuestro trabajo se basa en saludar, escuchar y actuar”, explicó Villalpando, al indicar que se intensificarán las intervenciones en colegios, espacios públicos y zonas comerciales.

Asimismo, destacó que el PAC es una unidad de primera respuesta, caracterizada por su rapidez de desplazamiento en motocicletas, lo que permite atender emergencias con mayor eficiencia. En ese marco, se dispuso reforzar los patrullajes en plazas, puentes y áreas comerciales.

Por su parte, el teniente Guerry Mendoza afirmó que esta nueva etapa apunta a recuperar la confianza ciudadana mediante patrullajes preventivos y una atención más oportuna a las necesidades de la población.

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