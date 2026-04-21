Transporte Libre inicia bloqueo indefinido y paraliza rutas en Tarija

El departamento de Tarija amaneció este martes con bloqueos en distintas rutas, luego de que el sector del Transporte Libre iniciara una medida indefinida ante una falta de respuestas del Gobierno.

El dirigente Luis Casso confirmó que desde la madrugada se instalaron puntos de bloqueo en las rutas hacia el norte, Bermejo y la región del Chaco.

Aunque durante las primeras horas se permitió el paso de algunos vehículos por las bajas temperaturas, posteriormente el corte de vías fue total.

Según el dirigente, la protesta surge después de haber agotado todas las instancias de diálogo y tras esperar que concluyeran las festividades en Tarija antes de asumir medidas de presión.

Uno de los principales reclamos del sector apunta a la mala calidad del combustible, que estaría provocando daños en motores de micros, camiones, motocicletas y vehículos particulares.

Además, denunciaron el grave deterioro de las carreteras, especialmente de la ruta al Chaco, que fue calificada nuevamente como una “ruta de la muerte” por la cantidad de accidentes y tramos intransitables.

Entre las obras pendientes, el sector mencionó la necesidad de ejecutar el tramo Canaletas–Entre Ríos, avanzar con estudios en Palos Blancos–Entre Ríos y mejorar la Ruta 9 en la zona de Yacuiba.

También reclamaron que se destraben licencias ambientales para poder acelerar proyectos viales considerados prioritarios.

Casso informó que el presidente ejecutivo de la Administradora Boliviana de Carreteras anunció su llegada a Tarija para una reunión prevista a las 09:00 de este martes.

Sin embargo, lamentó que hasta el momento no exista confirmación de autoridades vinculadas al área de hidrocarburos o de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos.

El dirigente sostuvo que la medida se mantendrá hasta que las autoridades nacionales lleguen al departamento y presenten soluciones concretas, con plazos definidos y maquinaria trabajando en las rutas afectadas.

Mientras tanto, el bloqueo ya empieza a generar preocupación por posibles efectos en el abastecimiento, la circulación y la economía regional.

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