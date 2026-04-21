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TSJ instala cumbre de justicia en Santa Cruz y apunta a reformas estructurales

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) inauguró la cumbre “Democracia, Estado de derecho y libertad” para diseñar la reforma judicial.

Red Uno de Bolivia

21/04/2026 11:35

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El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, inauguró este martes en Santa Cruz la primera cumbre departamental de justicia denominada “Democracia, Estado de derecho y libertad”, un espacio orientado a generar propuestas para encarar reformas en el sistema judicial.

Durante su intervención, la autoridad explicó que los resultados del encuentro permitirán identificar y plantear soluciones a las principales deficiencias que enfrenta la justicia en Bolivia.

Saucedo advirtió que uno de los problemas centrales es la mora procesal, la cual, según señaló, trasciende el ámbito administrativo y se convierte en un desafío democrático.

“La reducción de la mora procesal no es solo un desafío administrativo, es un desafío democrático, ya que debilita la confianza de la ciudadanía, afecta la seguridad jurídica y limita el acceso efectivo a la justicia, además de generar condiciones propicias para la corrupción”, manifestó.

En ese marco, indicó que la reducción de la mora procesal se abordará en base a tres pilares fundamentales: transparencia judicial, control disciplinario y una gestión judicial moderna.

La cumbre se desarrollará durante tres días consecutivos y se prevé que las conclusiones se traduzcan en documentos orientados a impulsar reformas en el sistema de justicia del país.

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