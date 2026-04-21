Eduardo Valdivia asume BoA con el reto de duplicar la flota y competir en "cielos abiertos"

En un acto encabezado por el ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Mauricio Zamora, el ejecutivo Eduardo Alejandro Valdivia Medling fue posesionado como el nuevo gerente general de Boliviana de Aviación (BoA). Con una trayectoria de más de 15 años en gigantes de la industria como LAN y LATAM, Valdivia asume el mando con la misión crítica de elevar la aerolínea a un "segundo nivel" en un contexto de mayor competencia internacional.

Cuatro pilares para una nueva gestión

Durante sus primeras declaraciones, Valdivia presentó un plan estratégico de modernización basado en cuatro ejes fundamentales que buscan revertir los problemas operativos históricos de la estatal:

Seguridad Intranzable: "Es algo que no se negocia y es fundamental para la aerolínea", enfatizó. Rentabilidad Eficiente: Ante el fin de los subsidios estatales y el alza del combustible, el gerente señaló que BoA debe ser eficiente en costos para no depender del erario público. "Tenemos que dejar de ser una carga para los bolivianos y volvernos un orgullo", sentenció. Crecimiento Regional: Apertura de nuevas rutas y consolidación de Bolivia como un hub de conexión hacia el mundo. Servicio al Cliente: Valdivia reconoció que gran parte de los problemas actuales provienen de la falta de enfoque en el pasajero, especialmente ante retrasos y pérdida de equipaje.

Expansión de flota: El objetivo de los 18 aviones

Uno de los anuncios más ambiciosos fue la meta de crecimiento operativo. Actualmente, la aerolínea sufre de falta de aeronaves de respaldo (backup), lo que genera un efecto dominó de retrasos ante mantenimientos imprevistos.

"En principio pensamos terminar este año con 18 aviones, es más del doble de los que hemos tenido ahora... Ojalá en los próximos 5 años podamos tener 30 o 40 aviones", proyectó Valdivia. La estrategia consiste en modernizar la flota para que los aviones pasen más tiempo volando (entre 12 y 13 horas diarias) y menos tiempo en mantenimiento.

Precios competitivos y Cielos Abiertos

Frente a la política de "Cielos Abiertos" impulsada por el Gobierno, Valdivia se mostró optimista y aseguró que la competencia sacará lo mejor de la aerolínea nacional. Indicó que se buscarán modelos de bajo costo que permitan ofrecer tarifas más accesibles sin sacrificar la calidad.

"La competencia te obliga a ser mejor; cuando eres monopolio, te estancas. Es muy bueno que haya más alternativas para el pasajero... los aviones ganan dinero cuando están volando, no cuando están en tierra", explicó sobre la necesidad de automatizar procesos y generar economías de escala.

El respaldo del Ministerio

Por su parte, el ministro Mauricio Zamora destacó que la elección de Valdivia responde a su alta capacidad técnica. Agradeció también la gestión saliente de Juan José Galvarro por haber iniciado la recuperación física de las naves y subrayó que el nuevo gerente tiene el encargo de fortalecer la presencia de BoA en terminales aéreas internacionales, promoviendo el turismo hacia destinos como el Salar de Uyuni, Tarija y Santa Cruz.

Valdivia concluyó asegurando que, aunque el camino será largo debido a problemas que la aerolínea arrastra desde hace años, este 2026 será un año de "grandes noticias" y una mejora sustancial en la experiencia del viajero boliviano.

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