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Intentó hacer un shawarma, pero terminó en desastre: Más de 500 kilos de carne desperdiciada (video)

Un vendedor intentó cocinar una pieza masiva de pollo de media tonelada, pero el exceso de grasa y piel terminó provocando una situación insostenible.

Greyss Nery Pinaya Acarapi

20/04/2026 13:56

Foto: Captura de pantalla. Red Uno.
Egipto

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Un vendedor local de kebab de pollo decidió desafiar las proporciones convencionales al intentar preparar un "shawarma" de 500 kilogramos de una sola vez, una estructura masiva que, lejos de ser un éxito, terminó convirtiéndose en una mezcla incomible de desperdicios.

La situación se tornó crítica cuando los clientes y transeúntes notaron que, para alcanzar el peso y volumen deseados, el comerciante había añadido una cantidad excesiva y desproporcionada de piel y grasa cruda. 

La ambición por crear un kebab gigante provocó un colapso en el sistema de cocción, ya que el peso de los 500 kilogramos impedía que el fuego penetrara de manera uniforme, dejando grandes sectores de la pieza en estado crudo.

Este tipo de maniobras, que buscan notoriedad a través de "récords" improvisados, ponen en riesgo la salud de los consumidores. 

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