TEMAS DE HOY:
Exedecán dióxido de carbono Odalys Vaquiata

24ºC Santa Cruz de la Sierra

11ºC La Paz

21ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Tendencias

¡No se rindió! El emotivo video de un niño corriendo tras el Papa León en Angola

La escena ocurrió durante el recorrido del pontífice por Saurimo, en Angola. El pequeño corrió varios metros junto al vehículo papal y protagonizó uno de los momentos más emotivos y virales de la visita.

Red Uno de Bolivia

20/04/2026 11:30

Un niño corre detrás del papamóvil para saludar al pontífice. Imagen captura.
Angola

Escuchar esta nota

Una de las imágenes más conmovedoras de la visita del Papa León XIV a Angola no ocurrió durante una misa ni en un acto oficial, sino en plena calle.

Mientras el pontífice recorría la ciudad de Saurimo a bordo del papamóvil, un pequeño niño comenzó a correr a toda velocidad junto al vehículo con la esperanza de verlo de cerca y lograr un saludo.

La escena, captada por asistentes y difundida rápidamente en redes sociales, muestra al menor avanzando entre la multitud sin detenerse, decidido a seguir el paso del Papa.

El momento enterneció a miles de personas y rápidamente se volvió viral, convirtiéndose en una de las postales más recordadas de la gira papal por África.

El Papa León XIV se encuentra en el tercer día de su visita a Angola y este lunes llegó a Saurimo, ciudad ubicada a casi 1.000 kilómetros de Luanda, la capital del país. Allí encabezó distintas actividades religiosas y sociales, además de recorrer las calles en papamóvil para saludar a los fieles.

Saurimo es una de las paradas más simbólicas de la visita, ya que se trata de una región marcada por la desigualdad y la exclusión, pese a su riqueza minera. El pontífice llegó con un mensaje centrado en la esperanza, la justicia social y la cercanía con las comunidades más olvidadas.

Durante estos recorridos, es habitual ver a familias enteras, jóvenes y niños correr por las calles para no perderse el paso del Papa, especialmente cuando el papamóvil avanza lentamente entre la multitud.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Amor de mi vida

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Amor de mi vida

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD