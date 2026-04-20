¡No se rindió! El emotivo video de un niño corriendo tras el Papa León en Angola

Una de las imágenes más conmovedoras de la visita del Papa León XIV a Angola no ocurrió durante una misa ni en un acto oficial, sino en plena calle.

Mientras el pontífice recorría la ciudad de Saurimo a bordo del papamóvil, un pequeño niño comenzó a correr a toda velocidad junto al vehículo con la esperanza de verlo de cerca y lograr un saludo.

La escena, captada por asistentes y difundida rápidamente en redes sociales, muestra al menor avanzando entre la multitud sin detenerse, decidido a seguir el paso del Papa.

El momento enterneció a miles de personas y rápidamente se volvió viral, convirtiéndose en una de las postales más recordadas de la gira papal por África.

El Papa León XIV se encuentra en el tercer día de su visita a Angola y este lunes llegó a Saurimo, ciudad ubicada a casi 1.000 kilómetros de Luanda, la capital del país. Allí encabezó distintas actividades religiosas y sociales, además de recorrer las calles en papamóvil para saludar a los fieles.

Saurimo es una de las paradas más simbólicas de la visita, ya que se trata de una región marcada por la desigualdad y la exclusión, pese a su riqueza minera. El pontífice llegó con un mensaje centrado en la esperanza, la justicia social y la cercanía con las comunidades más olvidadas.

Durante estos recorridos, es habitual ver a familias enteras, jóvenes y niños correr por las calles para no perderse el paso del Papa, especialmente cuando el papamóvil avanza lentamente entre la multitud.

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