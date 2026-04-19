Los memes estallan en redes mientras Boca le gana a River en el Monumental

Como suele pasar en cada Superclásico, River y Boca no solo juegan en el Monumental: también protagonizan otro partido paralelo en las redes sociales.

Desde mucho antes del pitazo inicial, miles de hinchas comenzaron a compartir memes, cargadas y reacciones sobre el estado del campo de juego, el recibimiento de River y la expectativa por una nueva edición del clásico más importante del fútbol argentino.

El impactante despliegue del Millonario, con papelitos, bengalas, humo y banderas, se llevó buena parte de la atención en la previa. Incluso, el pequeño incendio que se produjo en una platea también generó comentarios y bromas en redes.

Ya con la pelota en juego, una de las primeras situaciones que generó repercusión fue la lesión de Sebastián Driussi, que tuvo que dejar la cancha en el primer tiempo por una molestia muscular.

Sin embargo, el momento que desató la mayor cantidad de memes fue el penal sancionado a favor de Boca por mano de Lautaro Rivero tras revisión del VAR.

Leandro Paredes convirtió el 1-0 con un remate al ángulo y celebró haciendo el clásico Topo Gigio frente a la hinchada de River, una imagen que rápidamente se volvió viral.

En plataformas como Reddit y X, muchos usuarios reaccionaron con ironías sobre el arbitraje, el VAR y el festejo de Paredes, mientras otros remarcaron que River todavía tenía argumentos para dar vuelta el partido.

Con el Superclásico todavía en juego, las redes siguen explotando minuto a minuto con nuevas cargadas, memes y reacciones.

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