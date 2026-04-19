El cohete que nos llevará a Marte ya es una realidad: El exitoso vuelo de Blue Origin que cambia la carrera espacial

La empresa espacial Blue Origin, del fundador de Amazon, Jeff Bezos, logró por primera vez este domingo reutilizar uno de los propulsores de sus cohetes New Glenn, un hito alcanzado en el tercer lanzamiento de este sistema, clave para la compañía en su competencia con SpaceX, de Elon Musk.

El New Glenn despegó hoy desde la Estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral (Florida) a las 07:25 hora local (11:25 GMT) con un propulsor reutilizado, que después de la separación de las dos etapas del cohete fue recuperado en el Atlántico, aproximadamente 10 minutos después del lanzamiento.

El despegue estaba previsto a las 06:45 locales (10:45 GMT), al comienzo de una ventana de lanzamiento de dos horas, pero Blue Origin detuvo la cuenta regresiva tres minutos y 57 segundos antes del mismo debido a un problema que aún no ha sido revelado pero que después fue solventado.

Este sistema de lanzamiento fue el mismo que Blue Origin utilizó en la segunda misión del poderoso cohete de unos 98 metros en noviembre pasado, cuando logró aterrizar el propulsor sobre una plataforma en el mar después un intento fallido a comienzos de 2025.

SpaceX, precedente en reutilización orbital

Hasta ese momento, tan solo SpaceX, fundada por el multimillonario Musk, había demostrado con éxito este tipo de reutilización en vuelos orbitales con sus cohetes Falcon 9, e incluso con su enorme Starship.

La segunda etapa del cohete lanzado hoy continuó su trayectoria al espacio para cumplir su misión principal de poner en órbita el satélite de comunicaciones AST SpaceMobile.

Esta tercera misión, denominada NG-3, es "trascendental" para Blue Origin, resaltó Jordan Charles, vicepresidente del programa New Glenn, durante la retransmisión del lanzamiento.

"Sin duda, estamos sumamente orgullosos de nuestro equipo de reacondicionamiento por haber logrado preparar este cohete para un nuevo vuelo en el tiempo récord en que lo hicieron", añadió.

La reutilización del New Glenn es crucial para la viabilidad económica de la empresa de Bezos, que aspira a usarlo en la misión Escapade de la NASA a Marte, destinada a estudiar la interacción entre el viento solar y el campo magnético del planeta, lo que proporcionará a los científicos información esencial sobre cómo perdió su atmósfera.

La capacidad de SpaceX para reutilizar los propulsores de su Falcon 9 es una de las razones principales por las que la compañía de Musk ha logrado dominar de momento el mercado global de lanzamientos orbitales.

En la actualidad, Blue Origin ultima preparativos de su primer módulo de aterrizaje lunar robótico, con miras a lanzamientos en los próximos años.

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