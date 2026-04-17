¿Tu televisor dejará de funcionar? Así puedes prepararte para el apagón analógico en Bolivia

Bolivia se prepara para uno de los cambios tecnológicos más importantes de los últimos años: el apagón analógico.

Aunque el nombre puede generar preocupación, la realidad es que no significa que los televisores dejarán de funcionar, sino que el país comenzará a migrar de manera definitiva a la Televisión Digital Abierta (TDA), con mejor imagen, sonido y más canales disponibles.

¿Qué debes hacer para prepararte?

Lo primero es revisar si tu televisor es compatible con señal digital.

Los televisores más modernos ya cuentan con el sistema ISDB-Tb incorporado, por lo que solo necesitarán volver a sintonizar los canales cuando se realicen los cambios.

Si tienes un televisor antiguo, tampoco será necesario cambiar de equipo. En esos casos, bastará con comprar un decodificador o sintonizador digital y conectarlo a una antena UHF para seguir recibiendo la señal.

¿Qué pasará durante los simulacros?

La Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes programó para el 30 de abril un nuevo simulacro del apagón analógico en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz.

Durante seis horas, entre las 08:00 y las 14:00, se interrumpirán las señales analógicas en ciudades como La Paz, El Alto, Viacha, Laja, Cochabamba, Vinto, Santa Cruz, Warnes y El Torno.

Si durante ese horario tu televisor se queda sin señal, no debes alarmarte. Será el momento ideal para verificar si tu equipo ya es compatible con la TDA o si necesita un decodificador.

¿Cuándo será el apagón definitivo?

El proceso será gradual y se desarrollará en tres fases.

La primera comenzará en mayo de 2026 en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz.

La segunda etapa será en mayo de 2028 e incluirá a Cobija, Montero, Oruro, Potosí, Sucre, Tarija, Trinidad, Valle Alto y otras localidades con más de 40.000 habitantes.

Finalmente, la tercera fase llegará en mayo de 2030 para el resto del país.

¿Cuáles son los beneficios?

Con la televisión digital habrá mejor calidad de imagen y sonido, más estabilidad en la señal, menos interferencias y una programación más amplia.

Además, permitirá un uso más eficiente del espectro radioeléctrico y abrirá la puerta a nuevas tecnologías.

La ATT recordó que “el apagón analógico no significa perder la televisión, sino modernizarla”, por lo que recomendó a la población informarse y prepararse con tiempo para evitar quedarse sin señal.

Mira la programación en Red Uno Play