Alineación planetaria de abril 2026: cuándo es, a qué hora y cómo ver desde Bolivia

El cielo se prepara para un espectáculo de primer nivel. Entre el 18 y el 20 de abril, se producirá una alineación planetaria donde cuatro mundos de nuestro sistema solar parecerán agruparse en una sección del horizonte, ofreciendo una oportunidad única para los aficionados a la astronomía.

¿Cuándo es el mejor momento para verlo?

Aunque la ventana de visibilidad se extiende hasta el 23 de abril, el momento de máxima intensidad será este sábado 18 de abril.

A diferencia de otros eventos, este es un fenómeno de madrugada. Los expertos recomiendan dirigir la vista hacia el Este (por donde sale el sol) entre 60 y 90 minutos antes del amanecer, según informa Clarín.

Horarios sugeridos por ciudad

Para que no te pierdas el desfile este sábado, estos son los rangos de tiempo recomendados para las principales ciudades de Bolivia:

Santa Cruz de la Sierra: Mirar entre las 04:52 y 05:22 (Amanecer 06:22)

La Paz: Mirar entre las 05:08 y 05:38 (Amanecer 06:38)

Cochabamba: Mirar entre las 05:01 y 05:31 (Amanecer 06:31)

Sucre y Potosí: Mirar entre las 05:00 y 05:30 (Amanecer 06:30)

Tarija: Mirar entre las 05:04 y 05:34 (Amanecer 06:34)

Oruro: Mirar entre las 05:07 y 05:37 (Amanecer 06:37)

¿Qué se podrá ver?

Para disfrutar del evento, debes situarte en un lugar con el horizonte Este despejado, sin edificios ni árboles que bloqueen la vista baja.

Mercurio y Marte: Serán visibles a simple vista . Se verán como puntos de luz constante cerca del horizonte.

Saturno: También podrá observarse a simple vista, aunque su brillo es más sutil.

Neptuno: Al ser un planeta tan lejano, será necesario un telescopio para encontrarlo entre el brillo del amanecer.

Consejo: Si el sábado amanece nublado en tu zona, no te preocupes. La alineación no ocurre solo esa mañana; los planetas se mantendrán en una posición similar durante varios días, por lo que podrás intentarlo el domingo o el lunes. ¡Vale la pena madrugar!

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