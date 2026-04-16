¿Desde cuándo recibirás los nuevos productos del subsidio 2026?

El Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas (Sedem), como parte de su política de nutrición materna, presentó la Nueva Lista del Subsidio Prenatal y de Lactancia 2026. Esta actualización no solo cambia lo que las madres llevarán a casa, sino que establece un cronograma claro para su distribución.

¿Desde cuándo entra en vigencia?

Según informó la gerente de Subsidios y Articulación Productiva, Cecilia Rivero Morris, el nuevo paquete alimentario será implementado oficialmente a partir del segundo semestre de 2026, según informa ABI.

Este plazo responde a un proceso administrativo y logístico necesario para garantizar la calidad del servicio:

Adecuación de convocatorias: Para que nuevas empresas nacionales participen. Selección de proveedores: Asegurando que cumplan con los altos estándares nutricionales. Fortalecimiento logístico: Para la distribución de productos frescos como carne de cerdo, pescado e hígado de pollo.

Adiós a los ultraprocesados: ¿Qué cambia?

El cambio es radical: se ha eliminado más del 90% de los productos ultraprocesados. Bajo la premisa de "nutrición sobre calorías", la nueva lógica deja fuera alimentos con altos niveles de azúcar y carbohidratos.

Salen de la lista: Galletas, queques, brownies, alfajores y productos similares.

Ingresan: Carne de cerdo, pescado, hígado de pollo, huevo de codorniz, lácteos con bajo sodio, kéfir (probiótico), pasta de maní, miel orgánica y semillas (chía, sésamo, linaza).

Se mantienen: Los pilares nutricionales como Nutrimamá, Nutribebé, arroz, harina, quinua, leche, yogur y carnes de pollo y llama.

Lista general de alimentos y productos 2026.

Modernización: Recojo mediante "Tickets Digitales"

Junto con el nuevo paquete de productos, el Sedem activará una mejora tecnológica para evitar filas y esperas prolongadas. A través de la aplicación "Mi Subsidio", las madres podrán generar tickets digitales para programar sus horarios de atención y recoger sus productos de manera ordenada.

"Estamos dejando atrás una lógica basada en productos ultraprocesados para avanzar hacia alimentos con mayor valor nutricional", enfatizó Rivero, destacando que este proceso de modernización busca elevar la calidad de vida de la familia boliviana.

DATO: Si eres beneficiaria actual, recuerda que seguirás recibiendo los productos de la lista vigente hasta que se complete la transición oficial en la segunda mitad de este año.

Mira la programación en Red Uno Play