¿Qué cambia y que se mantiene? Todo lo que debes saber sobre el nuevo paquete del subsidio

La gerente de Subsidios y Articulación Productiva del Sedem, Cecilia Rivero Morris, explicó que el objetivo es priorizar la alimentación de madres gestantes y bebés.

“Estamos dejando atrás una lógica basada en productos ultraprocesados para avanzar hacia alimentos con mayor valor nutricional”, afirmó.

¿Qué productos salen del subsidio?

Entre los alimentos que dejarán de entregarse están:

Alfajores

Brownies

Queques

Galletas

Rollitos de canela

Postres industrializados

Helados

Carnes enlatadas

Todos estos productos fueron observados por su alto contenido de azúcar, carbohidratos y bajo aporte nutricional.

¿Qué productos se incorporan?

La nueva lista suma alimentos naturales, proteínas y productos probióticos. Entre las novedades destacan:

Carne de cerdo

Pescado

Hígado de pollo

Corazón e hígado de res

Huevo de codorniz

Yogur probiótico

Kéfir

Quesos bajos en sodio

Pasta de maní

Miel orgánica

Avena

Chía

Linaza

Sésamo

Harina de plátano verde

Palmito

Yuca

Racacha

Coliflor

¿Qué productos se mantienen?

Pese a los cambios, algunos alimentos seguirán formando parte del subsidio por su importancia nutricional:

Nutrimamá

Nutribebé

Arroz

Fideo

Harina de trigo

Quinua

Leche en polvo y UHT

Yogur frutado

Huevo de gallina

Pollo

Carne de llama

Frutas

Verduras

Miel con propóleo

Además de los cambios en los alimentos, el Sedem implementará tickets digitales mediante la aplicación “Mi Subsidio”, para que las beneficiarias puedan reservar horarios y recoger sus productos sin hacer largas filas.

La nueva lista será aplicada una vez concluya la selección de proveedores y el proceso de adecuación logística previsto para la segunda mitad de 2026.

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