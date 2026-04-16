¿Qué cambia y que se mantiene? Todo lo que debes saber sobre el nuevo paquete del subsidio

El Sedem confirmó que más del 90% de los productos ultraprocesados saldrán del paquete para dar paso a alimentos más saludables y con mayor valor nutricional.
16/04/2026 15:54
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La gerente de Subsidios y Articulación Productiva del Sedem, Cecilia Rivero Morris, explicó que el objetivo es priorizar la alimentación de madres gestantes y bebés.
“Estamos dejando atrás una lógica basada en productos ultraprocesados para avanzar hacia alimentos con mayor valor nutricional”, afirmó.
¿Qué productos salen del subsidio?
Entre los alimentos que dejarán de entregarse están:
Todos estos productos fueron observados por su alto contenido de azúcar, carbohidratos y bajo aporte nutricional.
¿Qué productos se incorporan?
La nueva lista suma alimentos naturales, proteínas y productos probióticos. Entre las novedades destacan:
¿Qué productos se mantienen?
Pese a los cambios, algunos alimentos seguirán formando parte del subsidio por su importancia nutricional:
Además de los cambios en los alimentos, el Sedem implementará tickets digitales mediante la aplicación “Mi Subsidio”, para que las beneficiarias puedan reservar horarios y recoger sus productos sin hacer largas filas.
La nueva lista será aplicada una vez concluya la selección de proveedores y el proceso de adecuación logística previsto para la segunda mitad de 2026.
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