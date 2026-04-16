Silencio electoral rige solo en cinco regiones y marca un escenario inédito rumbo al balotaje

Bolivia ingresó este jueves a un escenario electoral poco habitual con la aplicación de un silencio electoral parcial, que solo rige en los cinco departamentos donde se realizará la segunda vuelta subnacional.

Desde las 00:00 de este jueves, las restricciones entraron en vigencia en Santa Cruz, Beni, Tarija, Chuquisaca y Oruro, donde este domingo se desarrollará el balotaje para elegir nuevas autoridades departamentales.

La medida fue dispuesta por el Tribunal Supremo Electoral y estará vigente hasta las 18:00 del domingo, una vez concluida la votación.

Durante este periodo queda prohibida toda forma de propaganda política, actos de campaña, difusión de mensajes proselitistas y expresiones públicas de apoyo o rechazo a candidaturas.

A diferencia de otros procesos electorales, esta vez las restricciones no se aplican a nivel nacional, ya que en el resto del país no habrá votación y, por tanto, no rige el silencio electoral.

Esto obliga a desplegar controles diferenciados y una coordinación especial entre instituciones para garantizar que la normativa se cumpla únicamente en los departamentos donde habrá segunda vuelta.

En el caso de Santa Cruz, la Gobernación de Santa Cruz activó el Auto de Buen Gobierno a través del Decreto Departamental 523.

La disposición incluye restricciones al consumo y venta de bebidas alcohólicas, la realización de actos públicos, reuniones sociales y la circulación vehicular sin autorización durante la jornada electoral.

También se prevén sanciones para quienes incumplan las normas, incluidas multas para jurados electorales que no se presenten a cumplir sus funciones.

En paralelo, los tribunales electorales departamentales continúan con la distribución del material electoral y la capacitación de jurados para asegurar que la segunda vuelta se desarrolle con normalidad.

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