Un video grabado durante un operativo policial en Cochabamba muestra el momento en que un conductor intenta sobornar a dos efectivos con Bs 1.000 para evitar ser arrestado.

El hecho ocurrió durante la madrugada, cuando los uniformados sorprendieron al chofer realizando carguío ilegal de combustible.

Según el reporte, al verse descubierto, el conductor ofreció dinero para que los policías lo dejaran continuar y no procedieran con la intervención.

“El chofer ha intentado darnos mil bolivianos, quería que no realicemos nuestro trabajo. Insistía en que lo dejemos cargar y no lo molestemos”, relató uno de los efectivos.

En las imágenes también se escucha cómo el uniformado rechaza la oferta y le advierte que está prohibido ofrecer dinero para encubrir actividades ilegales.

“Hermano, sabes muy bien que está prohibido ofrecer dinero para hacer cosas ilícitas”, le respondió.

La subteniente que participó en el operativo destacó la actuación del personal policial y aseguró que ningún monto justifica incumplir la ley.

“No debemos dejarnos comprar por ningún monto; nuestra profesión vale más que eso”, afirmó.

El comandante de la EPI-2 Norte, Luis Greco Castellón, respaldó el accionar de los efectivos y aseguró que actuaron conforme a la normativa.

El conductor fue aprehendido y puesto a disposición del Ministerio Público, que definirá su situación legal.

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