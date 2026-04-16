Golpe al narcotráfico: Armada decomisa casi media tonelada de sustancias controladas en Beni

La Armada Boliviana asestó un nuevo golpe al narcotráfico en el departamento del Beni tras incautar 474,2 kilogramos de cocaína y aprehender a cinco personas durante un operativo ejecutado en los ríos Mamoré y Pojige.

La acción fue realizada por la Fuerza de Tarea Especial “Diablos Azules”, en coordinación con la Unidad Móvil de Patrullaje Rural, como parte de las tareas de control y vigilancia en la región amazónica.

Los cinco aprehendidos fueron trasladados hasta la ciudad de Trinidad por vía aérea con apoyo del grupo “Diablos Rojos”.

Además de la droga, las fuerzas de seguridad secuestraron un bote deslizador equipado con un motor fuera de borda de 150 caballos de fuerza, que presuntamente era utilizado para el transporte de sustancias controladas.

Según datos oficiales, el operativo provocó una afectación económica al narcotráfico de aproximadamente Bs 8.285.880.

Las autoridades destacaron que este resultado forma parte de la estrategia de seguridad orientada a desarticular redes de tráfico de droga que operan en rutas fluviales y zonas fronterizas de la Amazonía boliviana.

Mira la programación en Red Uno Play