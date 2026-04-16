Tras reunión en Quillacollo, transportistas levantan bloqueos en Cochabamba

Tras una jornada de intensas negociaciones en la localidad de Quillacollo, el sector del transporte especial de "mini vans" y las autoridades del Gobierno Nacional alcanzaron un acuerdo que pone fin a las medidas de presión en el departamento. La reunión, que tuvo lugar en las instalaciones del Complejo Fabril Manaco, permitió establecer una hoja de ruta para regular el servicio y garantizar la libre transitabilidad.

La protesta tuvo su epicentro en la localidad de Parotani, donde el bloqueo se desarrolló con diversas etapas. La medida de presión inició ayer durante la madrugada, manteniéndose firme hasta que se determinó un cuarto intermedio en horas de la noche. Sin embargo, el bloqueo se reinició hoy en la madrugada y persistió hasta la tarde, momento en que el avance de las negociaciones permitió liberar la vía.

Puntos clave del acuerdo

El acta, suscrita por el Viceministro de Transportes, el Comandante Departamental de la Policía y representantes de la Gobernación, destaca compromisos fundamentales para la pacificación del sector:

Vigencia de la R.M. 142: Todas las partes se comprometieron a cumplir y aplicar de manera estricta la Resolución Ministerial Nº 142.

Todas las partes se comprometieron a cumplir y aplicar de manera estricta la Resolución Ministerial Nº 142. Restricción de rutas: Se clarificó que el servicio interprovincial deberá limitarse exclusivamente a sus recorridos autorizados, quedando prohibido realizar servicios de carácter interdepartamental.

Se clarificó que el servicio interprovincial deberá limitarse exclusivamente a sus recorridos autorizados, quedando prohibido realizar servicios de carácter interdepartamental. Controles de la ATT: Se implementarán operativos de control en las paradas de salida bajo la supervisión de la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT), con el fin de asegurar el cumplimiento de la ley.

Se implementarán operativos de control en las paradas de salida bajo la supervisión de la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT), con el fin de asegurar el cumplimiento de la ley. Garantías de trabajo: El Estado, a través de sus autoridades, otorgó garantías plenas para que los transportistas puedan desempeñar sus funciones, siempre que se ajusten a la normativa vigente.

Consenso sectorial

El documento cuenta con el respaldo de los sectores de transporte Libre, Federado y Cooperativizado. Entre los firmantes destacan líderes sindicales como Mario Ramos Caballero, de la Federación Especial de Transporte Libre de Cochabamba, junto a representantes de diversas asociaciones de transporte mixto e interdepartamental.

Con la firma de este convenio, los transportistas ordenaron el levantamiento de todas las medidas de presión, devolviendo la normalidad a las principales vías de conexión del departamento.

Vea el Acta de Reunión:

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