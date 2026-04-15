Sin diálogo: Continúa el bloqueo de transportistas en Parotani y la suspensión de viajes al occidente del país

El bloqueo instalado en la zona de Parotani por transportistas interdepartamentales mantiene suspendidas las salidas de buses desde Cochabamba hacia Oruro y La Paz, afectando el tránsito en la principal ruta al occidente del país.

El conflicto responde a disputas de rutas entre sectores del transporte interdepartamental e interprovincial de la región andina. Hasta el momento no existe ningún acercamiento para instalar una mesa de diálogo entre las partes y las autoridades.

El secretario ejecutivo del transporte interdepartamental de Cochabamba, Cristian Mamani, informó que la medida fue asumida tras presuntas agresiones contra sus afiliados en la zona de Sayari, ocurridas el martes, lo que derivó en la decisión de bloquear la vía.

Dijo que durante los enfrentamientos se registró daños en al menos seis vehículos y una persona resultó herida.

El dirigente también cuestionó la legalidad del sindicato interprovincial involucrado en el conflicto y mencionó que el bloqueo participan choferes que prestan el servicio en la ruta Cochabamba, Oruro y La Paz

Los transportistas anunciaron que el bloqueo se mantendrá hasta que intervengan autoridades del Viceministerio de Transporte, la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) y la Gobernación de Cochabamba para dar una solución al problema.

Viajes

Mientras tanto, la Terminal de Buses de Cochabamba confirmó la suspensión de viajes hacia el occidente del país debido al cierre de la vía en Parotani.

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