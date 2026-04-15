Bloqueo en Parotani deja ambulancia varada, camiones con animales y cientos de pasajeros perjudicados

La medida de presión mantiene suspendidas las salidas de buses desde la Terminal de Cochabamba hacia Oruro y La Paz, afectando la principal vía hacia el occidente del país.
15/04/2026 14:04
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El bloqueo instalado en la zona de Parotani por transportistas interdepartamentales genera una fuerte afectación en la ruta Cochabamba–Oruro–La Paz, dejando cientos de vehículos varados, pasajeros caminando varios kilómetros y servicios de emergencia detenidos en la vía.
Entre los afectados se encuentran camiones que transportaban animales, buses con pasajeros y ambulancias que no pudieron avanzar por el cierre de la carretera.
Algunos viajeros relataron que tuvieron que caminar hasta tres kilómetros para poder realizar trasbordos y continuar su viaje con equipaje en mano.
“Es un perjuicio pues, cómo nos van a vender pasajes si no nos han dicho que había bloqueo”, reclamó una de las pasajeras afectadas.
Otra usuaria señaló que los pasajeros deben recorrer largas distancias cargando sus pertenencias debido a la interrupción del tránsito.
Ambulancia afectadaEl hecho más crítico se registró cuando una ambulancia quedó atrapada en una ruta alterna y terminó enfangada, quedando detenida por varios minutos. Según los reportes, incluso los propios bloqueadores colaboraron posteriormente para liberar el vehículo y permitir su continuidad.
La medida de presión mantiene suspendidas las salidas de buses desde la Terminal de Cochabamba hacia Oruro y La Paz, afectando la principal vía hacia el occidente del país.
El conflicto responde a disputas de rutas entre sectores del transporte interdepartamental e interprovincial de la región andina, que mantienen el bloqueo en demanda de solución a sus diferencias.
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