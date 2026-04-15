Bloqueo en Parotani deja ambulancia varada, camiones con animales y cientos de pasajeros perjudicados

El bloqueo instalado en la zona de Parotani por transportistas interdepartamentales genera una fuerte afectación en la ruta Cochabamba–Oruro–La Paz, dejando cientos de vehículos varados, pasajeros caminando varios kilómetros y servicios de emergencia detenidos en la vía.

Entre los afectados se encuentran camiones que transportaban animales, buses con pasajeros y ambulancias que no pudieron avanzar por el cierre de la carretera.

Algunos viajeros relataron que tuvieron que caminar hasta tres kilómetros para poder realizar trasbordos y continuar su viaje con equipaje en mano.

“Es un perjuicio pues, cómo nos van a vender pasajes si no nos han dicho que había bloqueo”, reclamó una de las pasajeras afectadas.

Otra usuaria señaló que los pasajeros deben recorrer largas distancias cargando sus pertenencias debido a la interrupción del tránsito.

El bloqueo perjudica a viajeros. Foto: Red Uno

Ambulancia afectadaEl hecho más crítico se registró cuando una ambulancia quedó atrapada en una ruta alterna y terminó enfangada, quedando detenida por varios minutos. Según los reportes, incluso los propios bloqueadores colaboraron posteriormente para liberar el vehículo y permitir su continuidad.

La medida de presión mantiene suspendidas las salidas de buses desde la Terminal de Cochabamba hacia Oruro y La Paz, afectando la principal vía hacia el occidente del país.

El conflicto responde a disputas de rutas entre sectores del transporte interdepartamental e interprovincial de la región andina, que mantienen el bloqueo en demanda de solución a sus diferencias.

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