La liberación de Anticucha - Katupaya dejó una de las postales más emotivas de los últimos días.

Después de meses de cuidado, tratamiento y rehabilitación, la cóndor andina volvió a volar libre, despertando emoción entre quienes siguieron de cerca su recuperación.

Verla elevarse nuevamente en el cielo fue mucho más que una liberación. También se convirtió en un símbolo de resiliencia, de esperanza y del esfuerzo conjunto por proteger la fauna silvestre de Bolivia.

La historia de Anticucha - Katupaya recuerda que cada acción cuenta cuando se trata de salvar vidas y preservar el equilibrio de la naturaleza.

“Anticucha - Katupaya” volvió a volar libre y emocionó a todos. Foto Fuerzas Armadas.

“Anticucha - Katupaya” volvió a volar libre y emocionó a todos. Foto Fuerzas Armadas.

Su regreso a la libertad también representa el amor y el compromiso de muchas personas e instituciones que trabajan cada día para rescatar y proteger especies emblemáticas del país.

El vuelo de esta cóndor no solo emocionó a quienes estuvieron presentes, sino que dejó un mensaje claro: cuidar la fauna es también cuidar el futuro y la identidad de Bolivia.

“Anticucha - Katupaya” volvió a volar libre y emocionó a todos. Foto Fuerzas Armadas.

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