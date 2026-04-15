Real Madrid vs Bayern: hora, dónde ver y lo que necesita para clasificar

El Real Madrid afronta este miércoles uno de los partidos más importantes de su temporada. El equipo dirigido por Álvaro Arbeloa necesita remontar el 2-1 sufrido en el partido de ida frente al Bayern Múnich para avanzar a las semifinales de la UEFA Champions League.

El conjunto blanco llega presionado tras sus últimos tropiezos en liga y sabe que la Champions representa su última gran oportunidad de conquistar un título esta temporada.

El partido se jugará este miércoles 15 de abril en el Allianz Arena de Múnich desde las 21:00 de España. Para Bolivia, el encuentro comenzará a las 15:00.

En España, el encuentro podrá verse por M+ Liga de Campeones, M+ Liga de Campeones 3, Orange TV y Movistar Plus+. En Latinoamérica será transmitido por ESPN y Disney+.

Pese a la derrota en la ida, el Madrid confía en repetir otra remontada europea. Del otro lado estará un Bayern que llega invicto en sus últimos 15 partidos y con figuras como Harry Kane, Luis Díaz y Michael Olise en gran nivel.

Bayern vs Real Madrid: horario y dónde ver el partido decisivo de cuartos

Posibles alineaciones

Bayern Munich: Neuer; Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer; Kimmich, Pavlovic; Olise, Gnabry, Luis Díaz; Kane.

Real Madrid: Lunin; Alexander-Arnold, Militao, Rüdiger, Mendy; Arda Güler, Thiago Pitarch, Valverde, Bellingham; Mbappé y Vinicius Junior.

En el caso del Madrid, las bajas de Aurélien Tchouaméni, Rodrygo y Thibaut Courtois obligan a modificar el once titular. La responsabilidad ofensiva recaerá principalmente en Kylian Mbappé, Vinícius Júnior y Jude Bellingham.

Aunque el historial favorece ligeramente al Real Madrid en enfrentamientos directos de Champions, el presente parece inclinar la balanza hacia el Bayern. La mayoría de pronósticos apuntan a un triunfo alemán por 3-1 y a una clasificación bávara con marcador global de 5-2.

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